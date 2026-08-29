چهارمین کنگره بین‌المللی شعر از فصل به سر رسیدن با محوریت عاشورا، شهادت و ایثارگری رزمندگان و مدافعان میهن، در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید اکبر سلیمانی، دبیر چهارمین کنگره بین‌المللی شعر «از فصل به سر رسیدن» گفت: فراخوان این کنگره با موضوع شهادت عاشورایی، ایثارگری رزمندگان و مدافعان میهن منتشر شد و در مدت دو هفته، ۲ هزار و ۴۴۶ اثر از ۹۷۱ شاعر سراسر کشور و همچنین شاعران کشور‌های افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان به دبیرخانه کنگره ارسال شد.

وی افزود: آثار در سه بخش شعر فارسی، گویش لری و گویش قشقایی دریافت شد و در مجموع ۴۵ شاعر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر معرفی شدند.

سلیمانی ادامه داد: در بخش فارسی، ۲۴ شاعر برگزیده و ۸ شاعر شایسته تقدیر و در بخش گویشی نیز ۸ شاعر برگزیده و ۵ شاعر شایسته تقدیر شدند.

دبیر کنگره «از فصل به سر رسیدن» گفت: این کنگره از ابتدا رویکردی عاشورایی داشته و امسال نیز با توجه به حوادث اخیر، محور اصلی آن تجلیل از یک عمر مجاهدت رهبر شهید و همچنین ایثارگری و مقاومت مدافعان میهن بود.

وی افزود: شاعران در قالب‌های مختلف شعر فارسی و بدون محدودیت قالبی آثار خود را ارسال کردند و از هر شاعر حداکثر سه اثر دریافت شد.

سلیمانی با اشاره به روند داوری آثار گفت: آثار در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی بررسی و داوری شد و مرحله نهایی نیز توسط استادان شاخص شعر کشور انجام گرفت.

حجت‌الاسلام افتخاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به استقبال شاعران از این کنگره گفت: در چهارمین کنگره «از فصل به سر رسیدن»، نزدیک به هزار شاعر، ۲ هزار و ۴۴۶ اثر در بخش‌های فارسی، لری و قشقایی ارسال کردند که این میزان استقبال قابل توجه است.

وی افزود: با توجه به رخداد‌های اخیر کشور، موضوعات کنگره امسال گسترده‌تر شد و موضوعاتی همچون وحدت، مقاومت ملت ایران، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و شهادت مورد توجه شاعران قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هدف از برگزاری این کنگره را ایجاد محفلی برای شاعران، شناسایی و تقویت استعداد‌های شعری و تقویت ارتباط مردم با شعر و ادبیات عنوان کرد.

افتخاری با اشاره به پیشینه فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در حوزه شعر و شاهنامه‌خوانی گفت: برگزاری این کنگره می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت دوباره پیوند مردم با شعر و ایجاد بستری برای بهره‌مندی از ظرفیت شاعران در پرداختن به موضوعات روز جامعه باشد.