با حضور مسئولان کشوری و استانی و با همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش طرح آبرسانی، بهسازی وآسفالت روستای میوله شهرستان سلسله افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ با حضور مسئولان کشوری و استانی و با همت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، آبرسانی، بهسازی وآسفالت روستای میوله شهرستان سلسله افتتاح شد.



مریم ملکی صادقی فرماندار شهرستان سلسله گفت:عملیات آسفالت راه روستایی میوله این شهرستان به طول چهار کیلومتر انجام شده و در بخش تأمین آب روستایی هم خط انتقال به مسافت دو هزار متر از یک چشمه ثقلی تا مخزن ۳۰ مترمکعبی اجرا و شبکه داخلی روستا تکمیل شده است.