در ششمین روز از هفته دولت؛ ۹۰ طرح عمرانی، زیرساختی، بهداشتی و خدماتی در شهرستان‌های سیروان و دهلران از توابع استان ایلام افتتاح و یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تعداد ۹۰ طرح مختلف عمرانی، بهداشتی و زیرساختی در شهرستان‌های دهلران و سیروان با اعتباری بالغ بر هزار و چهارصد و ۱۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گفته تاج‌الدین صالحیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام؛ از ابتدای هفته دولت تاکنون؛ بیش از ۵۵ طرح در شهرستان دهلران افتتاح یا کلنگ‌زنی شده که از این تعداد، ۵۲ طرح افتتاح و سه طرح نیز کلنگ‌زنی شده است.

مجموع اعتبار این طرح‌ها بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در شهرستان سیروان هم ۳۵ طرح خدماتی و عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیارد تومان؛ افتتاح و یا کلنگ‌زنی شد.