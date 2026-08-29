مسابقه ی میدان یار در چهار بخش دانش و مهارت نظامی،خودامدادی ، روایت میدان و فعالیت‌های فرهنگی در خیابان چهارباغ خرم آباد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛همزمان با اجتماع شبانه سنگر خیابان ،مسابقه ی «میدان یار» در چهار بخش دانش و مهارت نظامی، خودامدادی ، روایت میدان و فعالیت‌های فرهنگی در خیابان چهارباغ خرم آباد در حال برگزاری است .

طرح میدان یار در سه سطح شهرستانی،استانی و کشوری در حال برگزاری است و تاکنون ۱۷۰ نفر در قالب ۳۲ گروه در لرستان به مرحله استانی راه یافته اند.

تقویت مهارت‌های اجتماعی و کشف استعداد‌هابرای ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارتهای مردمی و تقویت همبستگی ملی ، ایجاد نشاط و هیجان در تجمعات میدانی از اهداف اچرای این طرح است .

