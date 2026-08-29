معاون حقوقی و امور مجلس بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش، تعمیق عدالت آموزشی و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میرزاده در نشست شورای آموزش‌وپرورش شهرستان پلدشت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان پلدشت و تقویت هم‌افزایی میان ارکان مؤثر در تعلیم و تربیت را لازمه پیشبرد برنامه‌های تحولی دانست و بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش، تعمیق عدالت آموزشی و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس در این نشست پنج محور تحولی شامل تصمیم‌گیری جمعی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کاهش تنوع مدارس، توسعه رشته‌های مهارتی و کاردانش و تحقق عدالت آموزشی را از اولویت‌های مهم آموزش‌وپرورش عنوان کرد و افزود: پیشبرد این محور‌ها در سطح شهرستان‌ها، نیازمند شناخت دقیق اقتضائات محلی، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و ایجاد پیوند مؤثر میان سیاست‌های ملی و سازوکار‌های اجرایی در میدان عمل است.

وی با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: در این عرصه، قانون نه صرفاً یک چارچوب شکلی، بلکه مرجع تعیین‌کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات است؛ ازاین‌رو تمامی فرآیند‌های رسیدگی باید در انطباق کامل با موازین قانونی، با رعایت حقوق دفاعی اشخاص و با حفظ اصول بی‌طرفی، عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی سامان یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش افزود: دارایی‌های آموزش‌وپرورش، صرفاً اموال ثبتی و فیزیکی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت‌های بالقوه برای پشتیبانی از توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی به شمار می‌روند و باید با رویکردی حقوقی، اقتصادی و آینده‌نگرانه مدیریت شوند.

میرزاده افزود: تعامل با نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند به دستاورد‌های پایدار منجر شود که از سطح ارتباطات موردی فراتر رفته و در قالب گفت‌وگویی مسئله‌محور، مبتنی بر شواهد و ناظر بر رفع موانع قانونی و اجرایی شکل گیرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در تسهیل مسیر سیاست‌گذاری و تحقق اهداف آموزش‌وپرورش نقشی مؤثر ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این نشست با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده منطقه است، از تکمیل و تحویل ۲۴ مدرسه کانکسی منطقه تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: پس از رفع این نیاز زیرساختی، مسیر توسعه مدارس منطقه به سمت هوشمندسازی، فناوری‌های نوین آموزشی و تقویت زیرساخت‌های فناورانه امتداد خواهد یافت.

حسین گروسی آموزش‌وپرورش را از اولویت‌های جدی سازمان منطقه آزاد ماکو در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه پایدار منطقه، پیش از آنکه به شاخص‌های کالبدی و اقتصادی وابسته باشد، به کیفیت سرمایه انسانی آن گره خورده است و مدرسه، بنیادی‌ترین بستر برای شکل‌گیری این سرمایه و ترسیم افق آینده نسل جدید به شمار می‌رود.