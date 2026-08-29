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آیین افتتاحیه دور جدید نشستهای ادبی «عصر شعر خاوران» با حضور کمنظیر شاعران برجسته کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شاعران در «عصر شعر خاوران»، کلیشههای رایج را کنار گذاشته و با زبانی نو و مبتنی بر احساساتِ زیسته، به مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام پرداختند.
در این رویداد ناصر فیض، مصطفی محدثی، قاسم صرافان، میلاد عرفانپور، سجاد سامانی، محمدرضا وحیدزاده، عارفه دهقانی، حسین زحمتکش، افسانه غیاثوند، مبین اردستانی و دیگر اساتید و هنرمندان گرانقدر حضور داشتند.
سلسلهنشستهای «عصرانه شعر خاوران» هر شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن اجتماعات فرهنگسرای خاوران برگزار میشود.