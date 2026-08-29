به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شاعران در «عصر شعر خاوران»، کلیشه‌های رایج را کنار گذاشته و با زبانی نو و مبتنی بر احساساتِ زیسته، به مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام پرداختند.

در این رویداد ناصر فیض، مصطفی محدثی، قاسم صرافان، میلاد عرفان‌پور، سجاد سامانی، محمدرضا وحیدزاده، عارفه دهقانی، حسین زحمتکش، افسانه غیاثوند، مبین اردستانی و دیگر اساتید و هنرمندان گرانقدر حضور داشتند.

سلسله‌نشست‌های «عصرانه شعر خاوران» هر شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن اجتماعات فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.