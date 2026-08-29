امشب کوچه‌های محله بنی‌هاشم، عطر گل محمدی می‌دهد. گویی آسمان و زمین به یمن میلاد نور، پیوندی دوباره بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ هفدهم ربیع‌الاول، روز تابیدن نوری است که جهان تیره را به زیباترین جلوه رحمت منور ساخت.

یا پیامبر مهربانی؛ تو چه زیبا هدیه‌ای برای جانِ تشنه‌ی زمین بودی! آسمان از حرمت نامت سر به سجده گذاشته و زمین، مهیای میزبانی از قدوم مبارک توست. امشب در آسمان مدینه چه زیبا می‌درخشی؛ در این شب ولادت، تحفه ما در آستانِ مهربانی‌ات، اشک شوق و زمزمه سلام و صلوات بر نام مبارکت است.

هرگاه نامت برده می‌شود، چراغ‌های صلوات در جانِ لحظه‌ها فروزان می‌گردند و با هر فضیلتی که از تو روایت می‌شود، دل‌ها با عطر گل محمدی زنده می‌شوند. تو نوری از الطاف خداوند بر جان تشنه‌ی زمینی؛ همان‌قدر دل‌سوز که خالق هستی، تو را شایسته ردای نبوت دانست و فرمود: «وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِین» (انبیا، ۱۰۷)؛ مهربانی تو، ظرف خالی تمام جهانیان را پر می‌کند.

در تقویم تاریخ (میلاد پیامبر اکرم ص)

همه مورخان و سیره‌نویسان بر ولادت پیامبر اعظم (ص) در «عام‌الفیل» (سال ۵۷۰ میلادی) و در ماه ربیع‌الاول اتفاق نظر دارند. معجزات میلاد سیره نویسان از حوادث شگرفی در لحظه‌ی میلاد پیام دوازدهم ربیع‌الاول را به عنوان روز میلاد آن حضرت گرامی می‌دارند.

معجزات میلاد

۱- ممنوع شدن شیاطین از رفتن به آسمان‌های هفتگانه و گرفتن خبر.

۲- سرنگون شدن همه بت ها.

۳- ترک برداشتن کنگره‌های طاق کسری و فروریختن چهارده کنگره آن.

۴- خشک شدن دریاچه ساوه که برای ایرانیان مقدس بود.

۵- سرنگون شدن تخت تمام سلاطین عالم و لال شدن آنها در آن روز.

۶- باطل شدن سحر، ساحران و جادوی جادوگران و قطع شدن ارتباط کاهنان با همزادان شیطانی آنها.

ولادت امام جعفر صادق (ع)

و در طلوعی دیگر، ششمین شاخه طوبای رسالت، امام جعفر صادق (ع) در هفدهم ربیع‌الاول سال ۸۳ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند.

ایشان که بیشترین عمر را در میان امامان اول شیعه داشتند، با لقب «صادق» و کنیه «ابوعبدالله»، فرزند امام باقر (ع) و بانو‌ام‌فروه، پرچم‌دار علوم نبوی شدند.