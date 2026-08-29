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وزیر امور خارجه امروز گفت: مردم ایران در جنگ ۴۰ روزه، درس بزرگی به جهان اسلام دادند که اگر با هم باشیم، میتوانیم در برابر همه ظلمها ایستادگی کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز (شنبه) هفتم شهریورماه طی سخنانی در رویداد هنری «روایت رحمت» آیین بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: مردم ایران در این جنگهای اخیر به خصوص ۴۰ روزه، درس بزرگی به جهان اسلام دادند که اگر با هم باشیم، میتوانیم در برابر همه ظلمها ایستادگی کنیم.
وی افزود: مردم ایران شاهکار بزرگی کردند، ۴۰ روز در برابر بزرگترین ارتش ظاهری دنیا که در کنار آن، ارتشها و کشورهایی دیگر کمک کرده از آن حمایت میکردند، ایستادگی کردند.
عراقچی بیان کرد: ۴۰ روز ایستادن یک شگفتی و درس بود و مردم ایران قدرتمندی و سرسختی خود را ثابت کرده و نشان دادند که اگر همه با هم باشیم، پیروز هستیم. جنگ ۴۰ روزه یک دوره پرافتحار از وحدت و انسجام داخلی بود.
عراقچی اضافه کرد: این انسجام داخلی باید ادامه بابد، وحدت و انسجامی که بین مردم، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار جامعه پدید آمد و این ایستادگی را ایجاد کرد برخلاف باوری که همه جهانیان داشتند.
وی گفت: من شهادت میدهم که چگونه وزرای خارجه و مقامهای کشورها از ایستادگی مردم ایران و شگفتی که آفریدند، تقدیر میکردند.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنبن در ابتدای اظهاراتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای این مرز و بوم و به ویژه جنگ اخیر بیان کرد: رهبر شهید انقلاب پس از ۷۰ سال مجاهدت در راه خدا، شایسته مقام شهادت بودند.
وی افزود: اما به این معنا نیست که ما این جنایت بزرگ را فراموش میکنیم یا میبخشیم.
وزیر خارجه همچنین گفت؛ وحدت جهان اسلام سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: ما این وحدت را در هر شرایطی و با هر مسائلی که هست، دنبال خواهیم کرد.
عراقچی ادامه داد: عربستان و مصر کشورهای بزرگ جهان اسلام هستند، همانطور که ترکیه و پاکستان و دیگران هستند، تک تک کشورهای اسلامی خانواده بزرگ جهان اسلام را تشکیل میدهند. آنگاه که ما از وحدت صحبت میکنیم به معنی این نیست که همه یک شکل و یک رنگ و یک مسیر هستیم. حتما اختلافات وجود دارد.
وی اضافه کرد: با اینکه اختلافات جدی با همه کشورهای اسلامی داریم ولی همه اینها را باید فدای یک هدف بزرگتر کرد، برای اینکه جهان اسلام قدر خودش را بداند و در مقابل ستمگریهای قدرتهای بزرگ بتواند ایستادگی کند.