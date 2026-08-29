مدیر فرودگاه قم در آیین احداث برج مراقبت پرواز و عملیات روسازی باند پرواز فرودگاه قم گفت:طول برج مراقبت فرودگاه قم ۴۵ متر طول دارد و با۴۰۰ میلیارد تومان و در مدت یک سال ساخته خواهد شد.

علی رضا ماندی افزود: برای رو سازی باند فرودگاه قم هم ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و عملیات روسازی در ۳۱۰۰ متر و به عرض ۶۰ متر در مدت زمان ۱۰ ماه اجرایی خواهد شد.

ماندی با اشاره به اینکه مجموع باند و تاکسی وی‌ها به طول ۷ کیلومتر و ۱۲۰۰ متر در نظر گرفته شده گفت: برای ساختمان‌های خدماتی نیز ۸۰۰ هکتار پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در مجموع۲۵۰۰ هکتار برای فرودگاه و ساختمان‌ها نیاز است که ۷ کیلومتر به عرض ۳۰۰ متر عملیات خاکی نیاز دارد و ۵ و نیم میلیون متر مکعب عملیات خاک برداری انجام شده است و پس از اجرای عملیات خاک برداری و آماده سازی زیر سازی باند توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرحله روبنایی آغاز شده است.

وی تاکید کرد برای اجرای زیر سازی فرودگاه قم ۱۲۰۰ میلیارد تومان از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است.