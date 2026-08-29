مراسم وداع، تشییع و یادبود پیکر شهید حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم امیری، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در تیپ ۴۵ مهندسی رزمی جوادالائمه (ع) استان گلستان، در گرگان و شهر علی‌آبادکتول برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر شهید مسلم امیری در گرگان و علی آباد کتول

برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر شهید مسلم امیری در گرگان و علی آباد کتول

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، روحانی پاسدارحجت الاسلام مسلم امیری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه علیه السلام نیروی زمینی سپاه، در مسیر خدمت مقدس به نظام جمهوری اسلامی ایران، به شهادت رسید.

جزئیات مراسمات شهید امنیت حجت الاسلام و المسلمین مسلم امیری؛ مسئول نمایندگی ولی فقیه در گروه مهندسی رزمی ۴۵ جواد الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه اعلام شد.

مراسم استقبال و وداع با پیکر: یکشنبه ۸ شهریور ساعت ۲۰:۰۰ همزمان با اجتماعات مردمی شبانه در گلزار شهدای گمنام فاضل آباد برگزار می‌شود.

مراسم تشییع: دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۸:۴۵ از معراج الشهدا (حسینیه عاشقان ثار الله) گرگان تا میدان امامزاده عبدالله

مراسم تشییع و تدفین: دوشنبه ۹ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ از ورودی فاضل آباد تا امامزاده هارون الازمن

مراسم سوم شهید: سه شنبه ۱۰ شهریور مصلی امام رضا (ع) علی آباد کتول ساعت ۹ الی ۱۳