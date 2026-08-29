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هفدهم ربیعالاول، سالروز ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق (ع)، ششمین پیشوای شیعیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفدهم ربیعالاول، سالروز ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق (ع)، ششمین پیشوای شیعیان، از بزرگترین مناسبتهای جهان اسلام و یادآور طلوع دو خورشید هدایت و معرفت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ هفدهم ربیعالاول، روزی است که جهان اسلام طلوع پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص) را گرامی میدارد؛ پیامبری که با بعثت خود، انسانها را به توحید، اخلاق، عدالت و کرامت دعوت کرد و پیام الهی را به جهانیان رساند.
حضرت محمد مصطفی (ص) در هفدهم ربیعالاول در شهر مکه مکرمه دیده به جهان گشودند. ایشان که به «محمد امین» شهرت داشتند، آخرین پیامبر الهی و از نسل حضرت ابراهیم (ع) بودند که در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شدند و به مدت ۲۳ سال رسالت هدایت مردم را بر عهده داشتند.
در همین روز فرخنده، حضرت امام جعفر صادق (ع) نیز در شهر مدینه منوره متولد شدند. امام ششم شیعیان که به عنوان رئیس مذهب جعفری شناخته میشوند، نقش مهمی در تبیین و گسترش معارف اسلامی و علوم دینی داشتند.
دوران امامت امام جعفر صادق (ع) همزمان با تحولات سیاسی و انتقال قدرت از بنیامیه به بنیعباس بود. ایشان با بهرهگیری از این شرایط، به تربیت شاگردان فراوان پرداختند و معارف اهلبیت (ع) را در زمینههای مختلف علمی، فقهی و اعتقادی گسترش دادند.
هفدهم ربیعالاول، فرصت ارزشمندی برای بازخوانی سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و آموزههای امام جعفر صادق (ع) و ترویج فرهنگ اخلاق، محبت، علم و معنویت در جامعه است.
میلاد فرخنده حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی، و حضرت امام جعفر صادق (ع)، بنیانگذار مکتب پربار جعفری، بر عموم مسلمانان و شیعیان جهان مبارک باد.