با سفر استاندار مرکزی به شهرستان خنداب، ۱۴۳ طرح عمرانی و خدماتی در خنداب با ۶۲۳ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زندیه وکیلی استاندار مرکزی در سفر امروز خود به شهرستان خنداب و در جریان افتتاح پروژه‌های هفته دولت اعلام کرد که در سطح این شهرستان ۱۴۳ پروژه با مجموع اعتبار ۶۲۳ میلیارد تومان اجرا شده و برای دو هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

رستمی، فرماندار خنداب در مراسم افتتاح سالن ورزشی روستای کرکان گفت این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

محسن‌زاده، مدیرکل راهداری استان در آیین افتتاح زیرگذر روستای ایجان اعلام کرد که این پروژه با اعتبار ۸۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مرکز توانبخشی شهرستان خنداب در ادامه برنامه‌های سفر استاندار افتتاح شد؛ این مرکز با استفاده از اعتبارات خیرین تجهیز و آماده ارائه خدمات به جامعه هدف شده است.