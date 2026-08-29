تنها شش ماه پس از تجاوز هوایی دشمن و تخریب ۱۲ باب منزل مسکونی در روستای تَتَنَک بوئین‌زهرا، واحد‌های مسکونی نوساز با تلاش جهادی و بدون وقفه در حال ساخت است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تجاوز هوایی دشمن به روستای تَتَنَک از توابع شهرستان بوئین‌زهرا که منجر به شهادت سه تن از هم‌وطنان و تخریب کامل ۱۲ واحد مسکونی شده بود، با همت همگانی و عزم راسخ به فرصتی برای نمایش همبستگی ملی و اراده سازندگی تبدیل شد.

با آغاز فوری عملیات بازسازی و آواربرداری با تلاش نیرو‌های جهادی، بنیاد مسکن و نهاد‌های خدمت‌رسان، در مدت ۶ ماه تمامی واحد‌های آسیب‌دیده با اصول مهندسی و سازه‌های مقاوم از نو بنا شدند.

اهالی روستای تَتَنَک با قدردانی از همراهی و سرعت عمل در بازسازی، تأکید کردند که خون پاک شهدا و این‌گونه دشمنی‌ها، نه‌تنها اراده مردم را متزلزل نمی‌کند، بلکه ریشه‌های پیوند ملت با آرمان‌های مقاومت و آبادی میهن را مستحکم‌تر می‌سازد.