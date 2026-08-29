هواشناسی لرستان برای آسمان استان از فردا یکشنبه تا دوشنبه نهم شهریور ۱۴۰۵ ،هوای ابری، وزش بادو احتمال بارش‌های پراکنده پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ،کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:از فردا یکشنبه هشتم شهریور ۱۴۰۵ در همه ی مناطق استان پوشش ابر و برای مناطق غربی احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده پیش بینی می‌شود.



راضیه مومنی افزود: برای روز دوشنبه نهم شهریور،در مناطق شرقی افزایش سرعت وزش باد تا بازه ی شدید تا شدید لحظه ای خواهیم داشت.



کارشناس هواشناسی استان گفت: همچنین برای دو روز آینده دمای روزانه در استان روند کاهشی و قدری از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.



