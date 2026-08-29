به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، در این بیانیه آمده است حمل سلاح برای مقابله با تهدید‌ها تصمیمی بدون دلیل و غیرضروری نبوده بلکه نتیجه شرایط و ضرورت‌هایی است که چالش‌های واقعی آن را تحمیل کرده است.

جنبش مقاومت گردان‌های سیدالشهدا افزود: اگر این دلایل و ضرورت‌ها از بین برود نیاز به سلاح نیز منتفی خواهد شد، اما هر زمان که ضرورت ایجاب کند ممکن است این نیاز دوباره بازگردد و در آن صورت هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود.

در صدر این شروط خروج کامل نیرو‌های آمریکایی از عراق چه زمینی، دریایی و حتی هوایی و پایان دادن به حضور آنان تحت هر عنوانی قرار دارد. همچنین باید از استفاده از حریم هوایی عراق برای هدف قرار دادن هر کشور دیگری به‌ویژه کشور‌های همسایه جلوگیری شود.

تصویب قانون حشد الشعبی، اعمال حاکمیت کامل نیرو‌های امنیتی دولت مرکزی بر هر وجب از خاک عراق و اعمال حاکمیت دولت بر آسمان این کشور نیز از دیگر شروط اعلام‌شده است.

خروج کامل عناصر پ‌ک‌ک از خاک عراق با هدف پایان دادن به بهانه حملات ترکیه به خاک این کشور و همچنین خروج نظامیان ترکیه و عقب‌نشینی آنان به داخل مرز‌های ترکیه از دیگر شروط مطرح‌شده است.

گردان‌های سیدالشهدا همچنین کنترل مرز‌های عراق در اقلیم کردستان توسط ارتش عراق و خارج کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از محل‌های استقرارشان در شمال عراق را خواستار شده است.

در بخش اقتصادی و سیاسی نیز این جنبش تلاش برای رهایی تصمیم‌گیری مالی و اقتصادی عراق از سلطه آمریکا را از شروط خود اعلام کرد.