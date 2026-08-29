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معاون رئیس جمهور در سفر به آذربایجان غربی گفت: مردم نباید برای دریافت خدمت، در پیچوخم اداری سرگردان شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: مجتمعهای اداری باید به نقطهای برای ارائه یکپارچه خدمات تبدیل شوند تا مردم بتوانند صفر تا صد امور خود را بدون سرگردانی و مراجعات متعدد انجام دهند.
علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر ضرورت تحول در نظام خدمترسانی گفت: مجتمعهای اداری باید به نقطهای برای ارائه یکپارچه خدمات تبدیل شوند تا مردم بتوانند صفر تا صد امور خود را بدون سرگردانی و مراجعات متعدد انجام دهند.
علاءالدین رفیعزاده امروز در سفر به آذربایجان غربی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، افزود: تداوم اجرای پروژههای عمرانی در شرایط دشوار کشور، بیانگر عزم جدی دولت برای استمرار خدمترسانی و توسعه زیرساختها در کنار تأمین معیشت و امنیت مردم است. وی همچنین فلسفه ایجاد مجتمعهای اداری را تجمیع خدمات مورد نیاز مردم در یک نقطه دانسته و خاطرنشان کرد: استقرار دستگاههای مختلف در یک مجموعه، علاوه بر کاهش رفتوآمد و هزینههای مردم، موجب کاهش هزینههای اداری و زیرساختی و افزایش بهرهوری میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تفویض اختیار به سطوح استانی و شهرستانی را نیز از سیاستهای مهم دولت در اصلاح نظام اداری عنوان کرد و افزود: مردم نباید برای حل مسائل خود به مرکز استان یا پایتخت مراجعه کنند و در موارد نیازمند تأیید سطوح بالاتر، باید فرآیند بهگونهای طراحی شود که مردم درگیر رفتوآمدهای اداری نشوند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با تأکید بر تقویت سازوکارهای نظارتی، اضافه کرد: سامانه فوریتهای اداری «فواد ۱۲۸» امکان ثبت و پیگیری شکایات مردم درباره تأخیر، نقص یا رفتار نامناسب در ارائه خدمات را فراهم کرده است.