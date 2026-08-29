وزیر امور اقتصادی و دارایی» ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، همزمانی هفته دولت و هفته وحدت را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: «ایران هرچه قوی تر، چنان که در پیام رهبری معظم انقلاب آمده است، در سایه وحدت و همدلی و استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و مردم قابل تحقق است».

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد ضمن تشکر از حمایت رهبر انقلاب از دولت و تاکید ایشان به حفظ انسجام و امیدواری جامعه، گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی، با درک شرایط حاکم بر کشور و آگاهی کامل از استراتژی دشمن، که همواره در پی تشدید فشار و جابه‌جایی مستمر میدان نبرد از­ جنگ­های متعارف به سمت جنگ­ های اقتصادی و اجتماعی است، مقاوم سازی و توانمندسازی اقتصاد کشور را یک ضرورت میداند».

مدنی زاده از برنامه وزارت اقتصاد برای «نوسازی حکمرانی اقتصادی کشور» خبر داد و گفت: «ضروری است همه ارکان این وزارتخانه اعم از بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه ها، گمرک، مناطق آزاد و امور مالیاتی با برنامه ریزی درست، در مسیر ایجاد آرامش و ثبات محیط اقتصادی، تمام سرمایه و ظرفیت خود را مسئولانه به کار گیرند و با تلاش شبانه ­روزی و روحیه خستگی‌ناپذیر، در جهت رفع مشکلات معیشتی و بهبود رفاه نسبی مردم به عنوان هدف اصلی خود و همچنین حفظ و ثبات ظرفیت‌­های تولید و هدایت سرمایه‌­های راکد­­ به بازار‌های حقیقی و مولد، صیانت از ثبات و تاب‌آوری اقتصاد ملی با اصلاح فرایندها، تسهیل و ترمیم فضای کسب‌وکار­های آسیب‌­دیده از جنگ و رضایت عمومی جامعه در این رهگذار مهم و تاریخی گام بردارد.»