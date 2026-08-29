به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: با توجه به نیاز روزافزون جوامع به غذا و پر هزینه بودن تولید پروتئین‌های جانوری، تولید قارچ برای استفاده از پروتئین گیاهی در گیلان از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تولید این محصول گیاهی جایگاه خود را در بخش کشاورزی، صنعت و خوراک گیلان پیدا کرده است، افزود: ۱۲ واحد صنعتی و ۱۲۸ واحد مشاغل خانگی در استان در هرسال ۳ هزار و ۴۰۰ تن قارچ به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان تولید و روانه بازار می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی پرورش قارچ در مراکز آموزشی زیر نظر جهاد کشاورزی در استان خبر داد و گفت: تولید قارچ در استان برای ۳۵۰ نفر شغل نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و از جمله فرصت‌های مهم کسب درآمد برای ۲۵۰ بانوی گیلانی در قالب مشاغل خانگی محسوب می‌شود.

صالح محمدی با بیان اینکه پرورش صنعتی قارچ به ۴ هزار مترمربع زمین برای ساخت سالن نیاز دارد، افزود: کمیته فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، پروانه ساخت را صادر می‌کند.

وی کاه و کلش برنج و گندم و کود حیوانی طیور را بستر پرورش قارچ دانست و گفت: پرورش قارچ در بخش مشاغل خانگی، به ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع فضا نیاز دارد و علاقمندان به فعالیت در حوزه پرورش قارچ می‌توانند برای دریافت راهنمایی به مراکز کشاورزی غیردولتی و مدیریت ترویج کشاورزی شهرستان‌های محل سکونت خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کاربرد قارچ در تولید انواع غذا‌های آماده، کنسروی و فرآوری شده، گفت: قارچ خوراکی به دلیل داشتن فیبر فراوان، ویتامین‌های گروه B، مواد معدنی و ترکیبات آنتی اکسیدان، جایگاه ارزشمندی در رژیم غذایی سالم افراد دارد.

وی از تولید انواع قارچ خوراکی از جمله قارچ دکمه‌ای به دلیل سازگاری بالا با شرایط گلخانه‌ای، قارچ صدفی، شیتاکه و گانودرما در گیلان خبر داد و گفت: شهرستان‌های املش، رشت، انزلی، ماسال، لاهیجان و فومن عمده‌ترین شهرستان‌های تولیدکننده این محصول در استان هستند.