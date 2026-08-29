پخش زنده
امروز: -
شهرستان مهران را بیش از هر چیز؛ با اربعین و تردد میلیونی زوار و نیز صادرات و واردات از طریق مرز آن میشناسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرستان مهران در استان ایلام؛ علاوه بر نقش استراتژیک خود در اقتصاد ملی؛ در ایام پیادهروی اربعین نیز به عنوان یکی از اصلیترین دروازههای ورود زائران به خاک عراق شناخته میشود. ظرفیتهای منحصربهفرد این شهرستان در حوزههای عبور زائران، زیرساختهای جادهای، کشاورزی و بازرگانی؛ مهران را به یکی از کانونهای توجه کشور، تبدیل کرده است.
در ایام اربعین، پایانه شهید سلیمانی مهران شاهد تردد سالانه بیش از ۴ و نیم میلیون زائر است؛ این حجم عظیم از تردد، نشاندهنده نقش حیاتی این مرز در میزبانی از زائران اربعین است که با مدیریت صحیح، جریان عبور و مرور را در این مسیر پرتردد تسهیل کردهاند.
یکی از دستاوردهای کلیدی در تسهیل تردد این منطقه؛ چهارباند شدن جادههای استان از ایلام به سمت مهران است؛ طرح عمرانی بزرگی که علاوه بر سرعت بخشیدن به عبور زائران و انتقال کالاها، موجب کاهش چشمگیر ۸۰ درصدی تصادف در این مسیر شده است.
در بخش کشاورزی نیز، شهرستان مهران با بهرهگیری از دشتهای وسیع و ظرفیتهای جهاد کشاورزی، تولیدات متنوعی؛ از جمله تولید انواع مرکبات و خرما را به بازار عرضه میکند که از محصولات شاخص این منطقه به شمار میروند.