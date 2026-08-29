به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شبانه‌روز گذشته ، امیدیه با ثبت دمای ۵۰.۵ درجه سانتیگراد، گرم‌ترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است و آغاجاری و بندر ماهشهر نیز دمای ۵۰ درجه را ثبت کردند و دمای بستان با ۴۹.۹ درجه، رامشیر، شوش و ایستگاه کشاورزی اهواز هر کدام با ۴۹.۸ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین دمای هوا در آبادان ۴۹.۷، شادگان ۴۹.۶، رامهرمز و هندیجان ۴۹.۲، هویزه ۴۹.۱، شوشتر و گتوند ۴۹، اهواز ۴۸.۸، صفی‌آباد دزفول ۴۸.۴، هفتکل ۴۸.۲ و بهبهان ۴۸ درجه گزارش شده است.

در این مدت، مسجدسلیمان ۴۷.۸، لالی ۴۷.۷، حسینیه ۴۶.۲ و ایذه ۴۴.۵ درجه را تجربه کردند و دزپارت با ۳۸.۳ درجه، کمترین دمای بیشینه استان را به ثبت رساند.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۴۸.۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.