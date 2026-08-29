وزیر آموزش‌وپرورش یکی از موضوعات مهم در آغاز سال تحصیلی را مقابله با تشکیک درباره حضور دانش‌آموزان در مدارس دانست و هشدار داد: دشمن ممکن است از این موضوع در فضای آموزش‌وپرورش سوءاستفاده و فضاسازی کند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان، ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق (ع) ، هفته وحدت و مناسبت‌های اخیر، با اشاره به نزدیک شدن به مهرماه، اظهار کرد: باید به موضوع آغاز سال تحصیلی توجهی ویژه داشته باشیم و درخواست من این است که مأموریت‌ها، مرخصی‌ها و گردهمایی‌های غیرضروری تا حد امکان لغو شوند و گردهمایی‌ها به صورت مجازی برگزار شود و برنامه‌های حضوری به بعد از مهرماه موکول شود.

«مهر متفاوت» با تمرکز بر سه موضوع مهم

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که در آغاز سال تحصیلی علاوه بر ساماندهی، سازماندهی، توزیع کتاب، نقل‌وانتقالات، بهسازی و استانداردسازی، موضوعات مهم دیگری نیز وجود دارد که نباید از آنها غافل شد، گفت: برای این موضوعات تقسیم کار انجام شده و لازم است مدیران کل استان‌ها با حساسیت ویژه آنها را دنبال کنند.

وی تأکید کرد: امسال باید مهر متفاوتی داشته باشیم؛ چراکه با سه مسئله مهم مواجه بوده‌ایم؛ شهادت رهبر عزیز انقلاب، شهادت دانش‌آموزان و معلمان میناب و جنگ رمضان . بنابراین باید این سه موضوع در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی برجسته باشد.

وی با اشاره به تولید محتوای مربوطه با این سه موضوع، گفت :این محتواها باید با سازوکار مشخص در اختیار مدارس قرار گیرد.

تأکید بر حضور دانش‌آموزان در مدارس

وزیر آموزش‌وپرورش یکی از موضوعات مهم در آغاز سال تحصیلی را مقابله با تشکیک درباره حضور دانش‌آموزان در مدارس دانست و هشدار داد: دشمن ممکن است از این موضوع در فضای آموزش‌وپرورش سوءاستفاده و فضاسازی کند.

کاظمی گفت: دشمن با استفاده از فضای مجازی و شگردهای مختلف تلاش کرده است درباره حضوری یا مجازی بودن مدارس تردید ایجاد کند؛ بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی و اقناع خانواده‌ها به شکل جدی انجام شود.

هفته نخست مهر؛ هفته شور و نشاط در مدارس

کاظمی با تأکید بر اهمیت ایجاد شور و نشاط در مدارس، اظهار کرد: در هفته اول مهر باید فضای مدارس مملو از نشاط ورزشی باشد.

وی با اشاره به مأموریت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت، گفت: زنگ‌های تفریح، مسابقات درون‌مدرسه‌ای و برنامه‌های ورزشی باید به گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزان در هفته نخست مهر با فضای پرنشاط مدرسه مواجه شوند.

وی افزود: برنامه‌های تربیت‌بدنی و نشاط مدارس باید با سه محور شهادت رهبر عزیز انقلاب، شهادت دانش‌آموزان میناب و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز پیوند داشته باشد.

استفاده حداکثری از ظرفیت «زنگ مهر»

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه بر طراحی دقیق مراسم بازگشایی مدارس و «زنگ مهر» تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت زنگ مهر برای قرار دادن آموزش‌وپرورش در خط مقدم توجه جامعه، استفاده کنیم.

کاظمی خواستار دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مدیران استانی برای حضور در مراسم بازگشایی مدارس شد.

مدارس در روز اول مهر با نماز و قرآن عطرآگین شوند

کاظمی در ادامه با تأکید بر جایگاه نماز و قرآن در برنامه‌های آغاز سال تحصیلی، گفت: فضای مدارس در روز اول مهر باید معطر به نماز و قرآن باشد.

وی افزود: علاوه بر زنگ نماز، می‌توان پیش از نماز ظهر محفل انس با قرآن برگزار کرد و برنامه‌هایی برای انس دانش‌آموزان با قرآن طراحی کرد.

طراحی نقشه راه رسانه‌ای برای آغاز سال تحصیلی

کاظمی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم درباره برنامه‌های آموزش‌وپرورش، گفت: هر استان باید نقشه راه رسانه‌ای خود را برای آغاز سال تحصیلی مشخص کند.

وی تأکید کرد: این کار، مأموریت یک معاونت یا یک فرد نیست و همه معاونان باید در عرصه رسانه حضور داشته باشند.

طراحی افتتاح همزمان ۳۳۰۰ پروژه آموزشی

وی در ادامه از مسئولان مربوط خواست موضوع افتتاح همزمان ۳۳۰۰ پروژه آموزشی را با حضور رئیس‌جمهور طراحی و برنامه ریزی کنند.

کاظمی به موضوع «پرسش مهر ریاست جمهوری» نیز اشاره کرد و گفت این موضوع نیز در حال پیگیری است.

مدرسه تلویزیونی ایران از اول مهر ادامه می‌یابد

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر استمرار فعالیت «مدرسه تلویزیونی ایران» از اول مهر، گفت: این برنامه چه شرایط عادی باشد و چه در شرایط جنگی قرار داشته باشیم، باید به عنوان یکی از ظرفیت‌های توسعه عدالت آموزشی دنبال شود.

وی همچنین بر اجرای «الگوی مدرسه تراز» در مدارس کشور تأکید کرد و خواستار نهایی شدن دستورالعمل اجرا و استقرار این الگو از مهرماه شد.

تأکید بر «فراراهبردی» بودن تعلیم‌وتربیت

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رهبر معظم انقلاب، پیام اخیر ایشان به دولت و رئیس‌جمهور را ارزشمند و امیدبخش توصیف کرد و گفت: توجه رهبر انقلاب به مسئله آموزش‌وپرورش برای من بسیار قابل توجه بود و تعبیر «توجه فراراهبردی به مسئله فرهنگ، تعلیم و تربیت» اهمیت ویژه‌ای دارد.

کاظمی ادامه داد: «فرا راهبردی» بودن به این معناست که تنظیم راهبردهای دیگر کشور در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و سایر حوزه‌ها باید با ملاحظه فرهنگ، تعلیم و تربیت انجام شود.

کاظمی با اشاره به سیره پیامبر(ص)، گفت: بالاترین ویژگی یک معلم، پیش از دانش و مهارت، درک مخاطب و شرایط اوست و پیامبر اکرم(ص) در هدایت انسان‌ها خسته نمی‌شد و حتی در برابر بی‌احترامی و آزار، از تربیت و هدایت دست نمی‌کشید.

وی تأکید کرد: هنر معلم این نیست که دانش‌آموز نابهنجار را از مدرسه یا کلاس بیرون کند؛ هنر معلم اصلاح و تربیت اوست.

۴۶ مدال المپیادی؛ ۱۳ طلا و چشم‌انداز شکستن رکورد

کاظمی در ادامه با قدردانی از دانش‌آموزان نخبه کشور، گفت: تاکنون مجموعاً ۴۶ مدال در المپیادهای علمی کسب شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: ۱۳ مدال از این تعداد طلاست و تیم قدرتمند المپیاد نجوم که سال گذشته موفقیت درخشانی کسب کرد، هنوز اعزام نشده است. امیدواریم این تیم نیز اعزام شود و با کسب پنج مدال طلا، رکوردی تاریخی به ثبت برساند.

وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد : ارزش این موفقیت‌ها تنها به مدال محدود نمی‌شود و رفتارهای انقلابی، ارزشی و فرهنگی دانش‌آموزان نخبه نیز برای آموزش‌وپرورش بسیار ارزشمند است.

تقدیر از سازمان نوسازی مدارس به‌عنوان دستگاه برتر

کاظمی همچنین انتخاب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به‌عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی را تبریک گفت و اظهار کرد: قرار گرفتن یکی از سازمان‌های آموزش‌وپرورش در جایگاه برتر، حاصل یک کار تیمی و حمایت همه‌جانبه مجموعه آموزش‌وپرورش است.

ضرورت توجه به حوزه بازنشستگان

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با اشاره به حوزه امور بازنشستگان، گفت: از همکارانی که پیگیر مسائل این حوزه هستند تشکر می‌کنم، اما واقعیت این است که در حوزه بازنشستگان با یک عقب‌افتادگی جدی مواجه هستیم و این موضوع نیازمند پیگیری جدی‌تر است.