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درهفتمین روز از هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدماتی، شهری، ورزشی، آبخیزداری و گازرسانی در استان قزوین افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در ادامه روند افتتاح طرحهای توسعهای، بخشهای مختلف استان قزوین شاهد بهرهبرداری از دستاوردهای خدمترسانی بودند.
در منطقه الموت شرقی ۸۰ طرح گوناگون با صرف ۷۶ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد.
همچنین در شهرستان آبیک، ۲۰ طرح حوزه مدیریت شهری بهصورت متمرکز به بهرهبرداری رسید.
در حوزه نشاط اجتماعی و آموزش، اتاق تربیتبدنی و کفپوش استاندارد سه باب مدرسه دخترانه در شهرهای محمدیه و مهرگان با هزینه دو میلیارد تومان تجهیز شد.
افزون بر این، در بخش اسفرورین نیز دو طرح زیربنایی عمرانی و کشاورزی با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان وارد چرخه خدمت و تولید شد.