به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان که از روز ۲۸ مرداد در دوحه قطر آغاز شده بود، امروز (شنبه هفتم شهریور) پس از برگزاری ۴۶ مسابقه، با قهرمانی ایران به پایان رسید.

تیم‌های فرانسه، برزیل و آرژانتین در رتبه‌های دوم تا چهارم این رقابت‌ها قرار گرفتند.

رتبه بندی نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

۱-ایران

۲-فرانسه

۳-برزیل

۴-آرژانتین

۵-پاکستان

۶-لهستان

۷-رومانی

۸-ونزوئلا

۹-بلغارستان

۱۰- ایتالیا

۱۱- تونس

۱۲- مصر

۱۳-ترکیه

۱۴-هند

۱۵-چین تایپه

۱۶- اسپانیا

۱۷-الجزایر

۱۸-مکزیک

۱۹-کوبا

۲۰-قطر

در پایان تیم رویایی این دوره از مسابقات اعلام شد که سه بازیکن ایران شامل سینا حضرتی (بهترین قطر پاسور)، منیب شیخ (بهترین مدافع میانی) و آکام ابراهیم نژاد (بهترین پاسور) در آن قرار گرفتند. همچنین سینا حضرتی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

فهرست بازیکنان تیم رویایی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بهترین دریافت‌کننده قدرتی: ابانج یون از فرانسه و بیانچی از آرژانتین

بهترین قطر پاسور: سینا حضرتی از ایران

بهترین مدافع میانی: منیب شیخ از ایران و لوکاس از برزیل

بهترین پاسور: آکام ابراهیم نژاد از ایران

بهترین لیبرو: آکنیز از فرانسه

ارزشمندترین بازیکن: سینا حضرتی از ایران