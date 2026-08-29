به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه در مراسم یادواره شهدای دولت و شهدای جنگ‌های تحمیلی با اشاره به هفته دولت و سیره شهیدان رجایی و باهنر، مسئولیت را امانتی در برابر مردم دانست و بر ضرورت خدمت صادقانه مسئولان تأکید کرد.

فرماندار فیروزه گفت: از دهه فجر پارسال تا هفته دولت امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای افتتاح و بهره برداری از طرح‌های پیشرفت و آبادانی در شهرستان فیروزه هزینه شده است.

وی اظهار کرد: معیار ارزیابی مدیران این است که ببینند تا چه اندازه توانسته‌اند مشکلات مردم را برطرف کنند، امید را در جامعه افزایش دهند و در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

نصرآبادی با بیان اینکه جوانان تحصیل‌کرده و دارای مهارت باید بتوانند آینده خود را در شهرستان بسازند، خواستار فراهم شدن زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی شد.



مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس هم در این مراسم از شهدای دولت و شهدای جنگ‌های تحمیلی به عنوان ارزش‌های انسانی بالا و با صداقت یاد کرد که همه توان خود را برای عزت و سربلندی میهن اسلامی به اشتراک گذاشتند.



سرهنگ پاسدار ابوطالب جوان به پیام رهبری در خصوص انسجام ملی اشاره کرد و افزود: تفرقه افکنی خواست و توطئه دشمن است؛ و امروز از هر زمان دیگر بایستی وحدت و انسجام ملی فراهم باشد.

وی گفت: مردم در شرایط جنگی باید با صبر و پرهیز از شتابزدگی به دولت در شرایط جنگی کشور کمک کنند و دولت هم با تمام توان پای کار انقلاب و مردم بوده و از هیچ تلاشی برای رفاه حال مردم دریغ نکرده است.