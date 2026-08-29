فرمانده قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل (ع) استان خوزستان با اهدای لوح سپاس، از عملکرد یک ساله استاندار و اعضای شورای تأمین استان در حوزه هماهنگی با نیرو‌های مسلح، به ویژه در جریان «جنگ تحمیلی دوم و سوم» و همچنین برگزاری باشکوه آیین تشییع آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (ع)، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل(ع) خوزستان، در پیامی به مناسبت هفته دولت، خطاب به سیدمحمدرضا موالی زاده، استاندار و رئیس شورای تأمین استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی و نیز شهیدان حجت الاسلام والمسلمین شهید اسماعیل خطیب و سرلشکر نصیری زاده، از اقدامات مؤثر مجموعه مدیریت ارشد استان در پشتیبانی از جبهه های امنیتی و مقاومت قدردانی کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: «اقدامات شایسته جنابعالی و مجموعه شورای تأمین در تشکیل ستاد پشتیبانی از جنگ، هماهنگی بی بدیل با نیروهای مسلح و اعزام هزاران نفر از عاشقان ولایت از نقاط مختلف خوزستان به تهران برای وداع با پیکر مطهر رهبر شهیدمان، نشان دهنده عزم راسخ، مدیریت انقلابی و همدلی کم نظیر در این استان مرزی و راهبردی است.»

فرمانده قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل(ع) خوزستان با تأکید بر جایگاه ویژه خوزستان در دوران دفاع مقدس و تداوم آن در شرایط کنونی، تصریح کرد که هم افزایی میان استانداری و مجموعه شورای تأمین، نقش کلیدی در حفظ ثبات و امنیت پایدار در منطقه داشته است.

سردار شاهوارپور در پایان این پیام، ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند به تمامی دولتمردان و کارمندان خدوم کشور، برای همگان در راستای تحقق آرمانهای امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) آرزوی توفیق کرد.