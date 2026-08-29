به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن،گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات تخصصی در حوزه سلامت، بیمارستان ۹۶ تختخوابی حضرت ولی‌عصر (عج) بردسکن با ۱۵ میلیارد تومان هزینه، مجهز به کلینیک، اتاق عمل اختصاصی و بخش بستری، امکان انجام جراحی‌های حساس از جمله آب‌مروارید با تعرفه دولتی شد.

دکتر حسین امامیان، افزود : این طرح توسعه‌ای که با هدف کاهش سفر مراجعین به سایر شهر‌ها شکل گرفته، حاصل همکاری هماهنگ دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت شبکه بهداشت و درمان، فرمانداری، نهاد‌های مذهبی و نمایندگان مجلس، و همچنین مشارکت بی‌نظیر مجمع خیرین سلامت و خیرین شهرستان بردسکن است.

وی افزود : در بخش بستری، ظرفیت ۸ تخت برای بیماران چشم‌پزشکی ایجاد شده که در این میان، یکی از اتاق‌ها با یادبود خیر نیک‌اندیش، مرحومه فاطمه صمیمی، و اتاق دیگر با حمایت دانشگاه علوم پزشکی آماده خدمت‌رسانی شده است.

برای تجهیز اتاق عمل، چراغ تخصصی سیالتیک به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان و سایر ابزار‌های جراحی با دقت بالا تأمین شده است.