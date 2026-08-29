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تظاهرات ضد صهیونیستی در پایتخت فرانسه برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در هفتههای گذشته هم تظاهرات و تجمع ضد صهیونیستی در پاریس برگزار میشد، اما با بازگشت شهروندان از تعطیلات تابستانی، شمار شرکت کنندگان در این حرکت، در تعطیلات آخر هفته افزایش چشمگیر یافته است.
در تظاهرات عصر شنبه، ۷ شهریور، همچنین تعداد زیادی پرچم ایران به چشم میخورد. شماری از تظاهرکنندگان و حامیان جبهه مقاومت، پرچمهای بزرگ ایران همراه داشتند و شماری دیگر، پیکسل پرچم ایران روی لباس خود نصب کرده بودند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات تحریم کالاهای صهیونیستی را خواستار شدند.