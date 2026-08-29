به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته دولت مسئولین شهرستان زرندیه ضمن گلباران قبور مطهر شهدای شهر خشکرود با حضور در منزل شهید محمد رسول دلیریان از شهدای دفاع مقدس از صبر و استقامت خانواده این شهید والا مقام تقدیر کردند.

شهید دلیریان سال ۱۳۶۷ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت رسید.

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جشنواره «محله پویا» با هدف توسعه ورزش همگانی، ایجاد نشاط اجتماعی با حضور خانواده هادر بوستان حکیم نظامی شهر تفرش برگزار شد.

برگزاری مسابقه گل‌کوچک، اجرای ورزش عصرگاهی در قالب طرح سپاس، قرعه‌کشی و اهدای جوایز از برنامه‌های این رویداد ورزشی بود

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به مناسبت هفته دولت، میز خدمت ادارات شهرستان فراهان در مصلی نماز جمعه شهر فرمهین برگزار شد.

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در گردهمایی سالانه معتادان گمنام شهرستان کمیجان مددی فرماندار استفاده از گروه‌های خودیاری را از بهترین روش‌های کمک رسانی به این افراد دانست

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همزمان با هفته دولت، نخستین پلاک هوشمند با هدف به‌روزرسانی نظام نشانی و تمبر اختصاصی شهر نیم‌ور با هدف ثبت و معرفی بخشی از هویت، پیشینه و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر نیم‌ور محلات رونمایی شد.

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