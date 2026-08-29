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پسران نوجوان بلند قامت ایران با برتری مقابل فرانسه نخستین بار بر سکوی قهرمانی رقابتهای والیبال کمتر از ۱۷ سال جهان جای گرفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز پایانی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان امروز (شنبه هفتم شهریور) با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد.
تیم والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه و در دیدار پایانی این مسابقات به مصاف فرانسه رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا بر بام جهان قرار گیرد.
شاگردان آرش صادقیانی در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند، اما در ستهای اول، دوم و چهارم بترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۲ فاتح این میدان بزرگ شدند تا با هفت برد پیاپی نخستین بار به مقام قهرمانی کمتر از ۱۷ سال جهان دست پیدا کنند.
تیم زیر ۱۷ سال پسر ایران در شش دیدار قبلی خود موفق به شکست الجزایر، چین تایپه (دوبازی)، پاکستان (دوبازی) و آرژانتین شد تا فرانسه هفتمین قربانی این تیم باشد و شاگردان صادقیانی با شایستگی قهرمان جهان شوند.
سینا حضرتی، آژوان نمازی، منیب شیخ، آکام ابراهیم نژاد، امیررضا فرامرزی، پارسا مقصودی و آرش اشرفی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.
آیدین پوزش، سید امیررضا میرحسینی، رادان صالحی، حمزه آقچهلی، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی و یاسین اسدیزاده دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابتها هستند.
داورانی از هنگ کنگ و فیلیپین قضاوت دیدار ایران و فرانسه را برعهده داشتند.
مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسامالدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایینصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل میدهند.
در دیدار ردهبندی این مسابقات نیز تیم والیبال برزیل با شکست آرژانتین به مقام سومی و مدال برنز رقابتهای قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان دست پیدا کرد.
آرژانتین در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید، اما در ستهای دوم تا چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شد تا به رتبه چهارمی این رقابتها اکتفا کند.