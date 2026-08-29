به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر جشنواره ترنم وحدت گفت: همزمان با هفته وحدت، تربت‌ جام میزبان هنرمندانی از شهرستان‌ های تربت‌ جام، تایباد، خواف، باخرز، سرخس و صالح‌ آباد بود که با زبان مشترک موسیقی مقامی گرد هم آمدند.

صادق شریفی‌ نسب افزود: در این جشنواره، هنرمندان حاضر بخش‌ هایی از موسیقی مقامی و آیینی مناطق خود را برای حاضران اجرا کردند و جلوه‌ هایی از فرهنگ و هنر بومی منطقه به نمایش گذاشته شد.