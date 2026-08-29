موسیقی مقامی،زبان مشترک هنرمندان جشنواره «ترنم وحدت»
رویداد فرهنگی و هنری جشنواره «ترنم وحدت» با حضور هنرمندان موسیقی مقامی شش شهرستان خراسان رضوی در تربت جام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر جشنواره ترنم وحدت گفت: همزمان با هفته وحدت، تربت جام میزبان هنرمندانی از شهرستان های تربت جام، تایباد، خواف، باخرز، سرخس و صالح آباد بود که با زبان مشترک موسیقی مقامی گرد هم آمدند.
صادق شریفی نسب افزود: در این جشنواره، هنرمندان حاضر بخش هایی از موسیقی مقامی و آیینی مناطق خود را برای حاضران اجرا کردند و جلوه هایی از فرهنگ و هنر بومی منطقه به نمایش گذاشته شد.