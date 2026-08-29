معاون مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از اجرای راهبرد جدید این سازمان برای شناسایی، جذب و پرورش ایده‌های نوآورانه مددجویان و جوانان خبر داد. بر این اساس، «خانه‌های خلاق و نوآوری» در محلات­ با هدف تبدیل استعداد‌های پنهان به راه‌حل‌های اجتماعی و کسب‌وکار‌های پایدار فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ کاظم ستاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با تأکید بر تغییر نگاه راهبردی این سازمان گفت: «سازمان بهزیستی امروز به جای ارائه خدمت محض، به دنبال "ایجاد فرصت" برای مددجویان و افراد مستعد است.» خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان یکی از هشت برنامه محوری و تحولی این مرکز، دقیقاً با همین فلسفه طراحی شده‌اند تا پتانسیل‌های انسانی را به موتور‌های حل مسئله اجتماعی تبدیل کنند.

وی افزود: با ­استفاده از ظرفیت شبکه گسترده ۲۷۵۰ کانون و مرکز «طرح سلام» در سراسر محلات کشور برای شناسایی اولیه نوجوانان و جوانان مستعد، شامل ۱۸۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش و سایر استعداد‌های محلی صورت می‌گیرد­.

ستاری گفت: همچنین برگزاری بوت‌کمپ‌های تخصصی در محلات مختلف به عنوان دروازه اصلی ورود و غربالگری اولیه ایده‌های جوانان خواهد بود­.

معاون مرکز توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور افزود: اجرای پویش‌های هدفمند برای شناسایی توانمندی‌های خاص مددجویان در حوزه‌های کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری اجتماعی را از دیگر روش‌های پیش بینی شده برای جذب جوانان خلاق برشمرد.

ستاری تأکید کرد که تمام این فرآیند جذب، آموزش و حمایت، کاملاً رایگان و بر اساس امکانات موجود سازمان انجام می‌شود و هیچ‌گونه هزینه‌ای به مددجویان تحمیل نخواهد شد.

معاون توانمندسازی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه حمایت‌ها صرفاً مالی نیست، افزود: «هدف ما این است که فردِ استعدادِ شناسایی‌شده را تا مرحله رشد و تبدیل ایده به یک محصول یا خدمت واقعی همراهی کنیم.»

وی گفت: در این مراکز خلاق، افراد جذب‌شده از ظرفیت‌هایی شامل:آموزش‌های تخصصی و تقویت مهارت‌های نرم، مربی‌گری و مشاوره هدایت تخصصی، شبکه‌سازی و تسهیل ارتباط با سرمایه‌گذاران و اکوسیستم کسب‌وکار بهره‌مند خواهند شد.

ستاری در پایان خاطرنشان کرد: «خانه‌های خلاق و نوآوری حلقه اتصال میان استعداد، ایده و فرصت هستند. بهزیستی با استفاده از این ظرفیت، به دنبال آن است که استعداد‌های پنهان محلات را نه تنها شناسایی، بلکه برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به کسب‌وکار‌های واقعی و راهکار‌های نوآورانه اجتماعی، توانمند و حمایت کند.»