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همزمان با آغاز و پخش رویداد ملی «ایرانِ جان»؛ نماینده ولیفقیه در استان و استاندار قزوین در پیامی مشترک، از همه هموطنان در سراسر ایران اسلامی برای سفر به این کهنشهر و تماشای جاذبههای تاریخی و طبیعی کمنظیر آن دعوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با پوشش گسترده ظرفیتهای هویتی، فرهنگی و گردشگری کهنشهر قزوین در قاب رسانه ملی زیر عنوان رویداد «ایرانِ جان»، حجتالاسلام والمسلمین مظفری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قزوین، به همراه محمد نوذری استاندار قزوین، با اشاره به پیشینه درخشان این دیار، از مردم ایران برای حضور در این استان چهارفصل دعوت به عمل آوردند.
در بخشی از این دعوت آمده است: استان قزوین با شعار محوری «خطِ خوشِ تاریخ، قلعه ایستادگی»، گنجینهای ارزشمند از تاریخ کهن، مفاخر علمی و دینی، دژهای سرافراز الموت و چشماندازهای بیبدیل طبیعی است که در طول تاریخ همواره پایتخت فرهنگ، هنر و خوشنویسی ایرانزمین بوده است.
مسئولان ارشد استان با تأکید بر آمادگی کامل ظرفیتهای اقامتی، بومگردی و گردشگری استان برای میزبانی شایسته از خانوادههای ایرانی، این رویداد را فرصتی بینظیر برای بازشناسی هویت ملی و بهرهمندی از میهماننوازی مردم مؤمن و بااصالت قزوین دانستند.