پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت طرحهای آبرسانی کشاورزی و گازرسانی در بخش کوهسار شهرستان سلماس با اعتباری بالغ بر ۱۰۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته دولت، طرحهای آبرسانی کشاورزی و گازرسانی در بخش کوهسار شهرستان سلماس با اعتباری بالغ بر ۱۰۲ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
۴ طرح گازرسانی به روستاهای بخش کوهسار نیز با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است که بهصورت نمادین در روستای نظرآباد به بهرهبرداری رسید.
با اجرای این طرحها، بیش از ۵۰۰ نفر از مزایای گازرسانی بهرهمند شدند.
در حوزه آبرسانی کشاورزی نیز طرح لولهگذاری و انتقال آب از چشمه به استخر ذخیره در روستای گردیان با اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان افتتاح شد.
با اجرای این طرح، ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش قرار گرفت.
همچنین طرحهای مشابهی در ۶ روستای دیگر بخش اجرا شده است و در مجموع، طی سال جاری و به مناسبت هفته دولت، نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان طرح در حوزه ساماندهی و انتقال آب کشاورزی و بهسازی معابر در بخش کوهسار افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.