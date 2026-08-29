به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کشمیر، هزاران نفر از مردم در مناطق مختلف کشمیر در این برنامه‌ها شرکت کرده‌اند تا ضمن گرامی‌داشت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، پیام وحدت، برادری و همبستگی را به گوش امت اسلامی برسانند.

در این مراسم، مردم با سر دادن شعار‌هایی بر ضرورت وحدت و مدارا میان مسلمانان تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با حمل تصاویر امام خمینی (ره) و شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر ظلم و بی‌عدالتی تأکید دارند.

هفته وحدت، برای مردم کشمیر تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای تأکید بر ضرورت همگرایی و همبستگی مسلمانان در برابر اختلاف‌افکنی و تفرقه است. برای مسلمانان، این هفته، هفته‌ای سرشار از شادی، سرور و معنویت است.

شرکت‌کنندگان می‌گویند پیام اصلی این گردهمایی‌ها، حفظ وحدت امت اسلامی و تقویت روحیه برادری و مدارا میان مسلمانان است. آنان تأکید دارند که امت اسلامی، با وجود تفاوت‌های مذهبی و فرهنگی، می‌تواند بر پایه ارزش‌های مشترک اسلامی، در برابر چالش‌ها و تهدید‌ها متحد و یکپارچه باقی بماند.