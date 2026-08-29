به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در عام الفیل (سال ۵۷۰ میلادی) در ماه ربیع الاول دیده به جهان گشود. مورخان شیعه، ولادت پیامبر اکرم را در صبح روز جمعه ۱۷ ربیع الاول و اکثر علمای اهل سنت، در روز دوازدهم همان ماه می‌دانند.

امام صادق (ع) به نقل از سلمان فارسى فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمود: خداوند متعال مرا از درخشندگى نور خودش آفرید. نیز امام صادق (ع) فرمود: خداوند متعال خطاب به رسول اکرم (ص) فرمود: «اى محمد! قبل از این که آسمان‏ها، زمین، عرش و دریا راخلق کنم نور تو و على را آفریدم...».

ثقه‏ الاسلام کلینى (ره) مى‏ نویسد: امام صادق (ع) فرمود: «هنگام ولادت‏ حضرت رسول اکرم (ص) فاطمه بنت اسد نزد آمنه (مادر گرامى پیامبر) بود. یکى از آن دو به دیگرى گفت: آیا مى‏بینى آنچه را من‏مى‏بینم؟ دیگرى گفت: چه مى‏بینى؟ او گفت: این نور ساطع که ما بین مشرق و مغرب را فرا گرفته است! در همین حال، ابوطالب (ع) وارد شد و به‏ آن‏ها گفت:

چرا در شگفتید؟ فاطمه بنت اسد ماجرا را تعریف کرد. ابوطالب به او گفت: مى‏خواهى بشارتى به تو بدهم؟ او گفت: آرى. ابو طالب گفت: از تو فرزندى به وجود خواهد آمد که وصى این نوزاد، خواهد بود

سیمای محمد (ص):

امام جعفر صادق (ع) فرمود: امام حسن (ع) از دائى‏اش، «هند بن ابى‏هاله‏» که در توصیف چهره پیامبر (ص) مهارت داشت، در خواست‏ نمود تا سیماى دل آراى خاتم پیامبران (ص) را براى وى توصیف‏ نماید. هند بن ابى هاله در پاسخ گفت: «رسول خدا (ص) در دیده‏‌ها با عظمت مى‏ نمود، در سینه‏‌ها مهابتش وجود داشت. قامتش رسا، مویش‏نه پیچیده و نه افتاده، رنگش سفید و روشن، پیشانیش گشاده، ابروانش پرمو و کمانى و از هم گشاده، در وسط بینى برآمدگى‏ داشت، ریشش انبوه، سیاهى چشمش شدید، گونه هایش نرم و کم‏ گوشت. دندان هایش باریک و اندامش معتدل بود. آن حضرت هنگام راه ‏رفتن با وقار حرکت مى‏کرد. وقتى به چیزى توجه مى‏کرد به طور عمیق‏ به آن مى‏ نگریست، به مردم خیره نمى‏شد، به هر کس مى‏ رسید سلام‏ مى‏ کرد، همواره هادى و راهنماى مردم بود.

براى از دست دادن امور دنیایى خشمگین نمى‏ شد. براى خدا چنان غضب‏ مى ‏نمود که کسى او را نمى‏شناخت. اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود، برترین مردم نزد وى کسى بود که، بیشتر مواسات و احسان و یارى‏مردم نماید...»

سعدى با الهام از روایات، در اشعار زیبایى آن حضرت را چنین‏ توصیف نمود:

ماه فرو ماند از جمال محمد/ سرو نروید به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتى نیست/ در نظر قدر با کمال محمد

وعده دیدار هر کسى به قیامت / لیله اسرى شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى/ آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه گیتى مجال همت او نیست/ روز قیامت نگر مجال محمد

و آنهمه پیرایه بسته جنت فردوس/ بو که قبولش کند بلال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابد نور/ نتابد مگر جمال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد/ تا بدهد بوسه بر نعال محمد

سعدى اگر عاشقى کنى و جوانى/ عشق محمد بس است و آل محمد

مصونیت و پیراستگى پیامبر از خلاف و خطا، بسان دیگر پیامبران داراى مراحل سه‏گانه است، و این مراحل عبارتنداز:

۱- مصونیت مطلق (عمدى و سهوى) در تبلیغ شریعت.

۲- عصمت از خلاف و گناه در رفتار و گفتار.

۳- پیراستگى از خطا و لغزش در جریانهاى عادى.

ولادت با سعادت امام صادق (ع) مبارک

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفرى (شیعه) در روز ۱۷ ربیع الاول سال ۸۳ هجرى چشم به جهان گشود.

پدرش امام محمد باقر (ع) و مادرش "ام فروه‌" دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر مى‌باشد.

کنیه آن حضرت‌: "ابو عبدالله‌" و لقبش "صادق‌" است. حضرت صادق (ع) تا ۱۲ سالگى معاصر جد گرامیش حضرت سجاد (ع) بود و مسلما تربیت اولیه او تحت نظر آن بزرگوار صورت گرفته و امام (ع) از خرمن دانش جدش خوشه‌چینى کرده است.

پس از رحلت امام چهارم مدت ۱۹ سال نیز در خدمت پدر بزرگوارش امام محمد باقر (ع) زندگى کرد و با این ترتیب ۳۱ سال از دوران عمر خود را در خدمت جد و پدر بزرگوار خود که هر یک از آنان در زمان خویش حجت خدا بودند، و از مبدأ فیض کسب نور مى‌نمودند گذرانید.

بنابراین صرف نظر از جنبه الهى و افاضات رحمانى که هر امامى آن را دار مى‌باشد، بهره‌مندى از محضر پدر و جد بزرگوارش موجب شد که آن حضرت با استعداد ذاتى و شم علمى و ذکاوت بسیار، به حد کمال علم و ادب رسید و در عصر خود بزرگترین قهرمان علم و دانش گردید.

پس از درگذشت پدر بزرگوارش ۳۴ سال نیز دوره امامت او بود که در این مدت "مکتب جعفرى‌" را پایه‌ریزى فرمود و موجب بازسازى و زنده نگهداشتن شریعت محمدى (ص) گردید.

دیوارگر و گزارشی در این زمینه: