مدیرکل استاندارد خوزستان بر الزام بهره‌برداران وسایل و اماکن بازی و تفریحی برای دریافت و تمدید گواهینامه‌های ایمنی و انجام آزمون‌های صحت عملکرد تجهیزات، پیش از ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا قیصی‌پور گفت: با توجه به حساسیت تجهیزات تفریحی و احتمال بروز حوادث ناشی از استهلاک یا رعایت نکردن الزامات استاندارد، کارشناسان استاندارد در پنج ماه نخست امسال، عملکرد فنی، استحکام ساختاری و گواهینامه‌های ایمنی ۲۱۵ تجهیز تفریحی در سراسر استان را ارزیابی و پایش کردند.

وی افزود: در این مدت در مجموع ۹۰۶ مورد بازرسی فنی از تجهیزات تفریحی استان انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی از سوی بهره‌برداران وسایل و فضاهای بازی تصریح کرد: هدف از این پایش‌ها، اطمینان از انطباق تجهیزات با استانداردهای ملی و تضمین ایمنی و کارایی آنهاست.

قیصی‌پور تأکید کرد: هرگونه نقص فنی یا عدم انطباق با معیارهای ایمنی، خط قرمز اداره‌کل استاندارد خوزستان است و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و بازدارنده بدون فوت وقت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی مشمول استانداردهای اجباری هستند، افزود: نظارت مستمر و میدانی بر مراکز تفریحی استان با هدف پیشگیری از حوادث و ارتقای ضریب ایمنی فضاهای تفریحی با جدیت ادامه خواهد داشت