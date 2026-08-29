به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، میلاد پیامبر رحمت؛ جلوه‌ای از اخلاق و وحدت در سرزمین فرهنگ و محبت است. همزمان با سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص)، مناطق کردنشین کشور غرق در شادی و سرور است؛ مردمان این دیار با برگزاری آیین‌های مولودی‌خوانی، ارادت خود را به پیامبر رحمت و مهربانی ابراز می‌کنند؛ مناسبتی که با سالروز ولادت امام جعفر صادق (ع) نیز همزمان شده است. میلاد پیامبر اکرم (ص)، یادآور طلوع اخلاق، مهربانی و کرامت در تاریخ بشریت است. مهابادی‌ها می‌گویند:

حضرت محمد (ص) با سیره و رفتار خود نشان داد که دعوت به حق، پیش از هر چیز با اخلاق نیکو، گذشت و احترام به انسان‌ها همراه است. در مناطق کردنشین، این ایام با آیین‌های سنتی مولودی‌خوانی همراه است؛ مجالسی که در آن، نام و یاد پیامبر اکرم (ص) با اشعار دینی، دف‌نوازی و ذکر فضائل آن حضرت گرامی داشته می‌شود. این ایام فرخنده با ولادت امام جعفر صادق (ع) نیز مقارن است؛ پیشوایی که با دانش گسترده و مکتب علمی خود، نقش بزرگی در تبیین معارف اسلامی ایفا کرد. میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فرصتی برای بازخوانی مکتب اخلاق و دانایی و تأکید بر وحدت و همدلی مسلمانان است. در سرزمین فرهنگ و ایمان، جشن میلاد پیامبر رحمت، روایتگر یک پیام روشن است؛ اینکه جامعه‌ای که اخلاق، مهربانی و وحدت را پاس بدارد، به حقیقت به سیره پیامبر اکرم (ص) نزدیک‌تر خواهد شد.