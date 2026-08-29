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رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام از ایجاد بسترهای جدید برای تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت تعاملات مستقیم میان فعالان اقتصادی ایران و ویتنام خبر داد.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران محسن رضاییپور با تأکید بر اهمیت توسعه مناسبات اقتصادی، اظهار داشت گسترش ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، نقش مؤثری در تسهیل فرآیندهای تجاری، تقویت تعاملات بخش خصوصی و افزایش شناخت متقابل از ظرفیتهای اقتصادی ایران و ویتنام ایفا میکند.
رضاییپور با اشاره به اینکه توسعه ارتباطات دو کشور زمینهساز تعامل سازنده تجار و فعالان اقتصادی است، افزود: تسهیل رفتوآمدهای تجاری و پیگیری مستمر امور اقتصادی، میتواند منجر به شکلگیری همکاریهای جدید و متنوع میان بخشهای مختلف اقتصادی ایران و ویتنام شود.
ویتنام؛ دروازهای برای ورود به بازارهای جنوب شرق آسیا
رایزن بازرگانی ایران در ویتنام با اشاره به پتانسیلهای بالای این کشور گفت: ویتنام بهعنوان یکی از اقتصادهای مهم و رو به رشد در جنوب شرق آسیا، از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه همکاریهای تجاری برخوردار است. تقویت ارتباطات میان دو کشور میتواند به شناسایی فرصتهای جدید برای فعالان اقتصادی و توسعه مناسبات بخش خصوصی کمک شایانی کند.
وی در ادامه تأکید کرد: گسترش ارتباطات با ویتنام، تنها محدود به روابط دوجانبه نیست؛ بلکه میتواند امکان حضور مؤثر ایران در بازارهای منطقه جنوب شرق آسیا و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی گسترده این منطقه را فراهم آورد.
ضرورت کاهش موانع اجرایی برای توسعه پایدار
رضاییپور در ادامه با اشاره به راهکارهای توسعه روابط تجاری افزود: تسهیل ارتباطات میان فعالان اقتصادی، کاهش موانع اجرایی و فراهم کردن زمینه برای تعامل مستقیمتر بخشهای خصوصی، از جمله محورهای اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار در روابط تجاری ایران و ویتنام است.
وی در پایان، استمرار رایزنیها و تقویت مستمر ارتباطات اقتصادی میان دو کشور را برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف، بسیار کارآمد و ضروری دانست.