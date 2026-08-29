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بومگردی در استان قزوین با فعالیت ۱۷ اقامتگاه فعال و صدور ۵۴ موافقتنامه اصولی جدید، به موتور محرک اشتغال روستاییان و جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ظرفیتهای کمنظیر تاریخی و طبیعی روستاهای استان قزوین، بومگردی را به یکی از پایههای اصلی اقتصاد پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی تبدیل کرده است.
هماکنون ۱۷ اقامتگاه بومگردی فعال در مناطق مختلف استان از جمله منطقه تاریخی الموت، طارم سفلی و بخشهای گردشگری تاکستان و آوج، میزبان مسافران و پژوهشگران فرهنگ عامه هستند. همچنین با هدف گسترش زیرساختهای گردشگری بومی و پاسخ به استقبال روزافزون گردشگران داخلی و بینالمللی، ۵۴ موافقتنامه اصولی جدید برای راهاندازی اقامتگاههای سنتی در روستاهای مستعد استان صادر شده است.
کارشناسان معتقدند توسعه اقامتگاههای بومگردی در کهنشهر قزوین، افزون بر زنده نگهداشتن آیینها، خوراک سنتی و دستبافتههای بومی، نقشی کلیدی در کارآفرینی برای جوانان و بانوان روستایی و تقویت زنجیره اقتصاد گردشگری استان ایفا میکند.