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محمد خان احمدلو روز شنبه با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس جدید هیات جودو استان زنجان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مجمع انتخاباتی هیات جودو زنجان روز شنبه با حضور آرش میر اسماعیلی رییس فدراسیون، اسلام محمدی پور مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد.
در این انتخابات که با نظارت مستقیم فدراسیون و نماینده وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، سه کاندیدا برای تصدی ریاست هیئت حضور داشتند که پس از انصراف یکی از کاندیداها، رقابت نهایی میان آقایان میثم عیدالهی و محمد خاناحمدلو صورت گرفت.
بر اساس نتایج اعلام شده توسط هیئت نظارت، آقای محمد خاناحمدلو با کسب ۱۱ رای از مجموع ۱۵ رای ماخوذه، پیروز میدان شد و مسئولیت هدایت هیئت جودو استان زنجان را برای مدت چهار سال بر عهده گرفت.
در پایان مراسم، اعضای مجمع و مسئولان حاضر، بر اهمیت تداوم توسعه این رشته ورزشی در استان و حمایت از استعدادهای جوان تأکید کردند؛ و همچنین از زحمات و تلاشهای سرپرست هیات اقای فرشید عسگری تقدیر شد.