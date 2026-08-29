‌‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مجمع انتخاباتی هیات جودو زنجان روز شنبه با حضور آرش میر اسماعیلی رییس فدراسیون، ‌اسلام محمدی پور مدیرکل ورزش و جوانان استان و سایر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد.

در این انتخابات که با نظارت مستقیم فدراسیون و نماینده وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، سه کاندیدا برای تصدی ریاست هیئت حضور داشتند که پس از انصراف یکی از کاندیداها، رقابت نهایی میان آقایان میثم عیدالهی و محمد خان‌احمدلو صورت گرفت.

‌بر اساس نتایج اعلام شده توسط هیئت نظارت، آقای محمد خان‌احمدلو با کسب ۱۱ رای از مجموع ۱۵ رای ماخوذه، پیروز میدان شد و مسئولیت هدایت هیئت جودو استان زنجان را برای مدت چهار سال بر عهده گرفت.

‌در پایان مراسم، اعضای مجمع و مسئولان حاضر، بر اهمیت تداوم توسعه این رشته ورزشی در استان و حمایت از استعداد‌های جوان تأکید کردند؛ و همچنین از زحمات و تلاش‌های سرپرست هیات اقای فرشید عسگری تقدیر شد.