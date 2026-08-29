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طنین وحدت در جشن امت احمد (ص)

هر ساله جشن‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) در سراسر کشور با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود. جشن بزرگ مهمانی امت احمد، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم کردستان با حضور قشر‌های مختلف مردم در سنندج برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۱۹:۱۱
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برچسب ها: جشن میلاد رسول اکرم ، ربیع الاول ، سنندج
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