استاندار ایلام در دیدار با اعضای شورای قضایی استان که به مناسبت هفته دولت برگزارشد؛ بر ضرورت همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد.

همگرایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایلام/ راهبرد مقابله با چالش‌های اقتصادی و حفظ امنیت روانی مردم

همگرایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی ایلام/ راهبرد مقابله با چالش‌های اقتصادی و حفظ امنیت روانی مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی اظهار کرد: همگرایی و هماهنگی میان قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در حل چالش‌های اقتصادی و حفظ امنیت روانی مردم و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان مؤثر باشد. وی اضافه کرد: همکاری دستگاه قضا در بهبود فضای کسب‌وکار، گره‌گشایی از واحد‌های صنعتی راکد و رفع موانع تولید؛ نقش مهمی در رونق اقتصادی استان دارد.

کرمی همچنین از پیگیری برای اجرای طرح‌های بزرگ کشاورزی در استان خبر داد و افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده؛ مرحله نخست طرح نیشکر و نخلستان چهار هزار هکتاری با جذب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، اجرا می‌شود.

استاندار ایلام در پایان با قدردانی از تلاش‌های عمران علیمحمدی، رئیس کل پیشین دادگستری استان؛ انتصاب جبار سپهری را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، زمینه اجرای عدالت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی مردم بیش از پیش فراهم شود.