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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق از تحقق ۱۰۰ درصدی برنامههای پیشبینیشده این اداره در یک سال گذشته خبر داد و گفت: طرحهای مرمت و رسوببرداری دو بند خاکی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حامد عبدلی با تشریح مهمترین اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق در یک سال گذشته، اظهار کرد: در حوزه آبخیزداری، مرمت بند خاکی برکوییه در مرحله نخست و همچنین رسوببرداری و مرمت بند خاکی دولتآباد شیطور صورت گرفته و این دو طرح در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: برای اجرای مرحله نخست مرمت بند خاکی برکوییه ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال و برای رسوببرداری و مرمت بند خاکی دولتآباد شیطور ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق در ادامه به اقدامات صورت گرفته، در حوزه بیابانزدایی اشاره کرد و گفت: در منطقه گودگوار، آبیاری و مراقبت از کشتهای سنواتی در سطح ۴۰۳ هکتار صورت گرفته و برای اجرای آبیاری نوین نیز ۲ هزار و ۵۰۰ متر کانال حفر شده است.
عبدلی، گودگوار را مهمترین کانون بحرانی فرسایش بادی شهرستان بافق عنوان کرد و افزود: این کانون با وسعت حدود ۲ هزار و ۵۷۸ هکتار، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ زیر کشت رفته و اقدامات انجامشده در این منطقه نقش مؤثری در کاهش گردوغبار ورودی به روستاهای اطراف، خطوط ریلی و شهر بافق دارد.
وی تأمین اعتبار برای آبیاری کشتها و توسعه خطوط انتقال آب را برای افزایش اثربخشی طرحهای بیابانزدایی ضروری دانست و گفت: علاوه بر کشتهای بیابانزدایی گودگوار، شهرستان بافق دارای ۷۳۶ هکتار جنگل طبیعی و ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار جنگل دستکاشت است.
عبدلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حوزه مراتع بیان کرد: در یک سال گذشته ۶۲ مورد عوارض چرای دام برای تمدید پروانه چرا اخذ و ۲۱ مورد حقوق عرفی مرتعداران نیز برآورد شده است.
وی افزود: همچنین از ورود غیرمجاز ۴۵ نفر شتر به عرصههای مرتعی شهرستان جلوگیری شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق درباره اقدامات انجامشده در حوزه امور اراضی نیز گفت: ۹ فقره سند تکبرگ اخذ، ۶۱ مورد اراضی ملی و دولتی در قالب مواد ۳۱ و ۳۲ تخصیص و به ۷۹ استعلام زمین در سامانه سبا پاسخ داده شد.
عبدلی ادامه داد: ۱۷ مورد کروکی برای طرحهای عمومی و عمرانی و همچنین ۲۶ مورد استعلام اکتشاف معدن نیز بررسی و پاسخ داده شده است.
وی با اشاره به اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات منابع طبیعی اظهار کرد: ۹ فقره پرونده با مساحت اعتراضی هزار و ۱۴۵.۳ هکتار برای ارجاع به شعبه نهم تشکیل شده است.
به گفته عبدلی، تبصره یک ماده ۵۵ نیز در ۶ فقره و به مساحت ۴ هزار و ۴۹۱.۱۵ هکتار اجرا شده و یک پرونده تخلف، تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی به مساحت ۰.۰۱۵۴ هکتار نیز تشکیل شده است.
وی همچنین از برگزاری ۱۳ مورد ایست و بازرسی در راستای مقابله با قاچاق چوب خبر داد و افزود: طی این مدت ۱۵ مجوز حمل چوب صادر و از قاچاق چوب جلوگیری شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق با اشاره به برنامههای ترویجی و فرهنگی این اداره گفت: در یک سال گذشته ۲۴۴ نفر به طرح همیار طبیعت پیوستند که شامل ۶۵ دانشآموز، ۱۷۲ مروج و ۷ محافظ طبیعت بودهاند.
عبدلی افزود: با همکاری رسانهها ۲۲۳ خبر از عملکرد بخشهای مختلف منابع طبیعی تهیه و منتشر شده و در هفته منابع طبیعی نیز ۷ هزار و ۶۰۰ اصله نهال به صورت رایگان میان مردم و دستگاههای دولتی توزیع و ۲۱ برنامه اجرایی برگزار شده است.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای بلاتکلیف منابع طبیعی شهرستان بافق گفت: احداث بندهای خاکی گزستان، کوشک، باجگان و گودگوار، بند سنگ و سیمان هریسک، سرریز بند خاکی شماره ۲ حسنآباد، مرمت بند خاکی خودیان، مرمت و رسوببرداری دهمیرزاحمد و همچنین مرمت و رسوببرداری پخش سیلاب و بندهای خاکی حوزه قطرم ـ شادکام، به دلیل کمبود اعتبارات استانی و ملی هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بافق خاطرنشان کرد: پیگیری برای جذب اعتبارات ملی و استانی در سال جاری ادامه دارد و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، اجرای طرحها و پروژههای منابع طبیعی شهرستان دنبال خواهد شد.
عبدلی تأکید کرد: استمرار اقدامات آبخیزداری، بیابانزدایی و حفاظت از عرصههای طبیعی، علاوه بر کاهش خسارات ناشی از فرسایش بادی و روانآبها، نقش مهمی در حفاظت از زیرساختها و مناطق مسکونی شهرستان دارد.