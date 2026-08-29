مردم آبادان و خرمشهر در شب ۱۸۲ تجمعات مردمی، با حضور در اجتماعات شبانه بر وحدت و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم غیور آبادان و خرمشهر در شب ۱۸۲ تجمعات مردمی، با حضور در اجتماعات شبانه، بر وحدت، همبستگی و انسجام تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، حضور مستمر و اتحاد مردم را عامل اصلی ناکامی و شکست طرح‌ها و توطئه‌های دشمن دانستند و بر تداوم این حضور و حفظ وحدت و همدلی تأکید کردند.

آنان نیز با تأکید بر ایستادگی و مقاومت مردم، اعلام کردند دشمن باید بداند همان‌گونه که در جنگ نظامی نتوانست به اهداف خود دست یابد، در جنگ اقتصادی نیز راه به جایی نخواهد برد و شکست آن حتمی است.