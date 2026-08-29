دیدار آیت‌الله فلاحتی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و فرماندهان انتظامی گیلان دیدار آیت‌الله فلاحتی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و فرماندهان انتظامی گیلان دیدار آیت‌الله فلاحتی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و فرماندهان انتظامی گیلان دیدار آیت‌الله فلاحتی با رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و فرماندهان انتظامی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله فلاحتی صبح امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، ضمن تبیین جایگاه خطیر نیرو‌های مسلح در نظام اسلامی، بر ضرورت توجه ویژه به معیشت کارکنان، تقویت بنیان‌های اعتقادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای ماموریت‌های انتظامی تأکید کرد.

امام جمعه رشت با اشاره به ناپایداری مناصب و مسئولیت‌های دنیایی، افزود: دنیا با سرعت در حال گذر است و آنچه باقی می‌ماند، عمل صالح و خدمت صادقانه است و ما باید از عمر و شرایط ویژه‌ای که در اختیار داریم، برای ادای تکلیف الهی بهره ببریم و اجازه ندهیم مشغولیات دنیوی، ما را از وظیفه اصلی‌مان غافل کند.

وی با اشاره به محبوبیت فراجا در میان مردم، گفت: به لطف الهی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاه بسیار مقبولی نزد افکار عمومی قرار دارد و حضور فعال، جانفشانی‌ها و رشادت‌های کارکنان فراجا در صحنه‌های مختلف و حراست از امنیت و ارزش‌های مردم، موجب شده است تا جامعه با تمام وجود، خدمتگزاری و ازخودگذشتگی این نیرو‌ها را لمس کند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در پیام به نیرو‌های مسلح، افزود: یکی از مطالبات اصلی و جدی فرماندهی معظم کل قوا، رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی کارکنان و بسیجیان نیرو‌های مسلح است که باید در اولویت قرار گیرد با این حال، در کنار مباحث مادی، آنچه یک نیرو را در دراز مدت بیمه می‌کند، اعتقاد راسخ و عشق خدمت به نظام اسلامی است.

آیت الله فلاحتی در پایان با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی ابزار‌های انتظامی، گفت: امروز برای تحقق موفقیت‌آمیز ماموریت‌ها و حل مشکلات مردم، فراجا باید با تمام توان به سمت استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین حرکت کند، زیرا این ابزارها، بازوی قدرتمندی برای مدیریت صحنه و پیشبرد اهداف نظام محسوب می‌شوند.