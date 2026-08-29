به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، چندین طرح عمرانی، خدماتی و ورزشی با چهار هزار و هشتصد میلیارد ریال سرمایه گذاری، ششمین روز هفته دولت در مهاباد به بهره برداری رسید. بهره برداری از سردخانه سه هزارتنی وکارگاه تولید پلیمر با سرمایه گذاری بخش خصوص نخستین طرح‌های افتتاحی امروز بودند. بایزید حسن پور مدیرجهادکشاورزی مهاباد گفت: با افتتاح این سردخانه که برای ساخت آن حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده، ظرفیت سرخانه‌های شهرستان به ۱۴۶ هزار تن افزایش یافت. عبدالخالق جامعه گری تولیدکننده پلیمر هم گفت: در این کارگاه تولیدی با سرمایه گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی، برای ۳۵ نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است. عبدالخالق جامعه گری افزود: سالانه حدود ۳۵۰۰ تن، نوار قطعه و نوار پلی اتیلن دراین کارگاه تولید می‌شود. همچنین امروز با حضور مسئولان، روکش آسفالت محور‌های دارلک – ترشکان و اطمیش، خاتون باغ و گرده گرو و طرح هادی روستای برده رشان هم به بهره برداری رسید.

روبان زمین چمن مصنوعی روستای قوپی باباعلی هم با ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار توسط مسئولان قیچی شد. رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: با افتتاح طرح‌های ورزشی هفته دولت، حدود ۱۰ سانتی متر به سرانه ورزشی شهرستان مهاباد امسال اضافه شد. تیموری اضافه کرد: بزودی زمین چمن ۸ هزار متری خلیفان هم به بهره برداری خواهد رسید.

محمدصادق امیرعشایری فرماندار ویژه مهاباد در آیین بهره برداری از این طرح ها، از اجرای ۴۹ طرحبا ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه، هفته دولت در این شهرستان خبر داد. برای اجرای طرح‌های افتاحییه در ششمین روز هفته دولت حدود ۴۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

