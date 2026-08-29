رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اشنویه آذربایجان غربی گفت: با تصویب طرح پرداخت به ذینفع نهایی، ازماه آینده حقوق و کسورات نیروهای شرکتی از طریق سامانه ای متمرکز واریز خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قفلِ چندساله پرونده نیروهای شرکتی بالاخره شکسته شد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در اشنویه خبر داد: با تصویب طرحِ پرداخت به ذینفعِ نهایی، بساطِ واسطه‌ها برچیده می‌شود.

علاالدین رفیع‌زاده با اشاره به غفلتِ سنواتی از سال ۹۸ در تعیین‌تکلیف این نیروها تأکید کرد: از ماه آینده، واریز حقوق و کسوراتِ نیروهای شرکتی، درست مشابهِ رسمی‌ها و پیمانی‌ها و از طریقِ سامانه‌ای متمرکز انجام خواهد شد تا دغدغه‌های معیشتی و اداری این قشر برای همیشه مرتفع شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به صدور مجوز برای ۱۰۲۴ نیروی کادر سلامت در سال گذشته، از اولویتِ ویژه دولت برای تقویت شبکه بهداشت و درمان این استان خبر داد.

رفیع‌زاده همچنین با اعلام صدور مجوزِ جذب ۷۳ عضو هیئت‌علمی، تأکید کرد: در نشست‌های استانی، تمامیِ کمبودهای نیروی انسانی حوزه سلامت احصا شده و برای رفعِ کاملِ آن، مجوزهای لازم بدون محدودیت صادر خواهد شد.