رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان از تحویل یک بهله شاهین (Barbary Falcon) زخمی توسط یک شهروند دوستدار طبیعت به این اداره و انتقال فوری آن برای درمان و نگهداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید جلال موسوی، گفت: یک بهله شاهین که از ناحیه بال و سینه دچار جراحات شدید شده و تیر از سینه وارد شش شده بود و آثار اصابت تیر نیز در بدن آن مشاهده می‌شود، به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان تحویل داده شد.

وی افزود: وضعیت سلامت این پرنده هنگام تحویل، حاد بود و به دلیل شدت جراحات، به‌ویژه آسیب‌های واردشده به بال، امکان بازگشت آن به طبیعت وجود ندارد. موسوی ادامه داد: بلافاصله پس از تحویل، اقدامات لازم برای بررسی و درمان پرنده صورت گرفت و شاهین در اختیار تیم دامپزشکی و مسئول نگهداری حیات وحش شهرستان اردکان قرار گرفت تا روند درمان و مراقبت‌های تخصصی آن دنبال شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان با ابراز تأسف از آسیب واردشده به این پرنده ارزشمند، اظهار کرد: متأسفانه شدت جراحات به گونه‌ای است که حتی پس از درمان نیز این شاهین توانایی لازم برای ادامه زندگی در زیستگاه طبیعی و تأمین نیاز‌های حیاتی خود را نخواهد داشت و باید تحت مراقبت و نگهداری قرار گیرد. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده، موضوع را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از هرگونه اقدام خودسرانه برای جابه‌جایی یا درمان حیوانات وحشی خودداری کنند.