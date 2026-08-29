میزان صادرات استان مرکزی به ۶۵ کشور جهان در سال جاری، روند افزایشی داشته و به ۹۲۸ هزار تن کالا رسید.

صد و هشتاد و پنج هزار تن، میانگین صادرات ماهانه استان مرکزی

صد و هشتاد و پنج هزار تن، میانگین صادرات ماهانه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: در پنج ماه نخست امسال ۹۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۰۳ میلیون دلار از گمرکات استان به ۶۵ کشور جهان صادر شده که از نظر وزنی ۲۹ درصد و از نظر ارزش ۳۵ درصد افزایش داشته است.

روح‌الله غلامی افزود: با وجود تحریم‌ها و مشکلات موجود، صادرات استان مرکزی در پنج ماه نخست امسال روندی افزایشی داشته و ۹۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۷۰۳ میلیون دلار به ۶۵ کشور جهان صادر شده است.

وی گفت: افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، امارات، آذربایجان، روسیه و ترکمنستان، ۱۰ مقصد نخست صادرات کالا‌های استان مرکزی هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: هیدروکربن‌های سبک، سوخت، مواد معدنی، گل‌های آپارتمانی، گاز مایع و انواع محصولات شیشه‌ای از جمله کالا‌های عمده صادراتی استان را تشکیل می‌دهند.

غلامی در ادامه از واردات ۱۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار به استان مرکزی خبر داد و گفت: این میزان واردات از ۳۵ کشور جهان انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: امارات، قطر، چین، ترکیه، عراق، آلمان، کره جنوبی، اتریش، آمریکا و هند، ۱۰ کشور نخست مبدأ واردات استان مرکزی هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: عمده کالا‌های وارداتی شامل مواد اولیه و مواد مورد نیاز خطوط تولید، اسید فرمیک، اتوبوس برقی، کنسانتره میوه، خمیر کاغذ و برخی مواد اولیه صنایع غذایی و بهداشتی است.