توسعه گاوداریهای شیری در کردستان
راه اندازی واحدهای دامپروری صنعتی علاوه بر افزایش تولید و درآمدزایی، موجب افزایش امنیت غذایی در استان و کشور میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استان کردستان به واسطه هزارو هفتصد و چهل هزار هکتار جنگل و مرتع یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه دامپروری است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان وجود گاوداریهای صنعتی بزرگ در سطح استان علاوه براثر قابلتوجهی که در تولید شیر خام و گوشت قرمز دارند، منبع بسیار مهمی را در تولید تلیسه عمل و اسباب رونق گاوداری در قالب واحدهای صنعتی و نیمهصنعتی را فراهم کند.
نقشبندی افزود: هم اکنون ۹۲ واحد صنعتی دامداری در کردستان فعالیت میکنند.